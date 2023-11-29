Горсовет Калининграда увеличил пособие на погребение

Горсовет Калининграда единогласно проголосовал за увеличение муниципального пособия на погребение на 6,2% (вопрос входил в повестку заседания от 29 ноября). По результатам голосования сумма выплаты вырастет с 1 января 2024 года и составит 2768 рублей.
Горсовет Калининграда единогласно проголосовал за увеличение муниципального пособия на погребение на 6,2% (вопрос входил в повестку заседания от 29 ноября). По результатам голосования сумма выплаты вырастет с 1 января 2024 года и составит 2768 рублей.