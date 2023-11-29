Власти региона хотят продлить сроки заключения договоров с «Калининградгазификацией»

Региональные власти попросили Минстрой РФ перенести сроки заключения договоров «Калининградгазификацией» на обслуживание газового оборудования. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил во время прямой линии 29 ноября.

«Я уже обратился, подсветил эту тему для наших коллег из федерального Минстроя. Есть ощущение, что мы не одни такие в стране, и хотелось бы все-таки перенести сроки, если вдруг мы не успеем, чтобы не допустить ситуации, когда у нас в разгар отопительного сезона вдруг отключается газ в силу того, что кто-то не успел какие-то документы подписать. Тем более, на первых порах у нас были претензии и к тому, как организована работа с точки зрения очереди», — сказал Антон Алиханов.

По его словам, в середине ноября в регионе было заключено чуть больше 2000 таких договоров, хотя сделать это необходимо владельцам более 400 тысяч домов и квартир. «Я напомню, что вот эти все изменения в федеральном законодательстве принимались на фоне, к сожалению, разных, в том числе трагических, происшествий, когда взрывались газовые баллоны или какие-то газовые приборы, и это приводило к гибели людей и обрушению домов», — пояснил губернатор.

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Напомним, с 1 января 2024 года Калининградская область, как и вся страна, переходит на новую систему техобслуживания газового оборудования в жилых домах. Исключительным правом на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация. В Калининградской области это «Калининградгазификация». Остальные компании имеют право обслуживать дома по ранее заключенным договорам до конца года.

Как пояснили в «Калининградгазификации», обязательному обслуживанию подлежат газовые котлы, плиты, проточные водонагреватели, газовые счетчики, системы контроля загазованности. Поскольку объемы работы сильно увеличиваются, «Калининградгазификация» сейчас набирает новых сотрудников и приобретает новое оборудование. Там заявляют, что в случае острого дефицита кадров компания может обратиться к подрядным организациям.