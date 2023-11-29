Алиханов потребовал вернуться к вопросу о бесплатных пересадках на общественном транспорте

Власти Калининграда «успешно замылили» поручение о введении в городе бесплатных пересадок на общественном транспорте. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в среду, 29 ноября.



«Поручение по поводу тарифа, как у нас в Москве, а-ля 90 минут, когда можно пересаживаться за одну поездку в разные маршруты с учетом несовершенства маршрутной сети. Понятно, 90 минут у нас, наверное, не нужно в городе, можно и меньше сделать — не знаю, там 40, 60. Но поручение такое я давал. Я так понимаю, что его успешно где-то заиграли, замылили. Прошу его еще раз повторить и сделать уже подотчетным», — обратился Алиханов к чиновникам, попросив подготовить доклад на оперативное совещание в областном правительстве.

Он отметил, что такая мера может потребовать введения «какого-то механизма перекрестного субсидирования с перевозчиками». «Но это решаемый вопрос, он технический. У нас в столичных городах, где предусмотрены такие тарифы, тоже не всё на гортрансе, есть и частные перевозчики. Поэтому давайте вернемся к этому вопросу, чтобы пересадку хотя бы одну можно осуществлять было без доплаты», — добавил губернатор.