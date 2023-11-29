Губернатор о ценах на авиабилеты: я бы не стал ругать туристов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал не ругать туристов из-за высоких цен на авиабилеты в регион. Свое мнение о стоимость авиаперевозок он высказал во время прямой линии 29 ноября.

«Я бы, честно говоря, не стал бы сильно туристов ругать. Объясню, в чем дело. Не было бы туристов, было бы меньше самолетов. Вопрос с ценой — он такой всегда скользкий», — считает глава региона.

Он напомнил, что власти Калининградской области обратились в Министерство транспорта РФ с просьбой предоставить всем жителям региона возможность покупать субсидированные авиабилеты. Однако это предложение, как считает губернатор, имеет свои минусы. «В этом тоже есть негативные моменты. Например, студенты из других регионов, которых много, в том же БФУ им. Канта половина всех студентов — это ребята иногородние или иностранные. В случае, если мы поменяем систему, для них, например, субсидированные билеты перестанут быть доступными, — отметил Антон Алиханов. — И на следующей прямой линии, если у нас получится только для калининградцев сделать [субсидированные авиабилеты], задавать вопросы будут уже они».

Напомним, на сегодняшний день программа субсидирования авиаперевозок в Калининградскую область действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. По данным властей, в 2023 году деньги для субсидирования перелетов в Калининград закончились уже в апреле. 


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