Власти Балтийска изменили место установки ёлки после жалобы жителей губернатору

Все новости по теме: Новый год

Власти Балтийска изменили решение об установке новогодней елки на площади Балтийской Славы из-за недовольства местных жителей, которые пожаловались губернатору во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в среду, 29 ноября.

В эфир дозвонилась жительница Балтийска, которая сообщила, что власти муниципалитета уже второй год подряд собираются устанавливать елку в неудобном для людей месте — на площади Балтийской славы. По ее словам, добираться туда далеко, тем более с детьми. Антон Алиханов поддержал женщину, добавив, что помимо озвученных неудобств площадь еще и «открыта всем ветрам» и «в новогоднюю ночь там до костей пробирает». Сразу после звонка жительницы Балтийска на прямую линию поступила информация, что власти Балтийска уже приняли решение установить елку на «Поле чудес».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter