Власти Балтийска изменили место установки ёлки после жалобы жителей губернатору

Власти Балтийска изменили решение об установке новогодней елки на площади Балтийской Славы из-за недовольства местных жителей, которые пожаловались губернатору во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в среду, 29 ноября.

В эфир дозвонилась жительница Балтийска, которая сообщила, что власти муниципалитета уже второй год подряд собираются устанавливать елку в неудобном для людей месте — на площади Балтийской славы. По ее словам, добираться туда далеко, тем более с детьми. Антон Алиханов поддержал женщину, добавив, что помимо озвученных неудобств площадь еще и «открыта всем ветрам» и «в новогоднюю ночь там до костей пробирает». Сразу после звонка жительницы Балтийска на прямую линию поступила информация, что власти Балтийска уже приняли решение установить елку на «Поле чудес».