Туркин: жители Калининградской области оплачивают капремонт меньше чем наполовину

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В Калининградской области объём финансирования капитального ремонта домов из областного бюджета превышает количество средств, которые собирают с жителей, более, чем на 100%. Об этом руководитель регионального Фонда капитального ремонта Олег Туркин рассказал в эфире центра развития «ГорПросвет» в соцсети «ВКонтакте».

«Нам есть с чем сравнивать, — отметил Туркин, — Я вхожу в ассоциацию региональных операторов. Мы много коммуницируем с другими субъектами страны. Такой поддержки нет нигде. У нас софинансирование — больше 100%, т.е. мы получаем из бюджета субсидию больше, чем собираем с жителей. Если честно, нет таких пропорций нигде. Максимум — 10-15% от размера оплаты выделяется средств. Это позволяет нам выполнять существенный объём работ, который невозможно не заметить».

В Калининграде, по словам Олега Туркина, применяется уникальная практика для всей страны — капитальный ремонт не только отдельных домов, но и целых кварталов.

«Нам удаётся провести комплексное преобразование среды, создать единый архитектурный ансамбль, при котором кардинальным образом меняются условия проживания людей и в целом восприятие городской среды, — рассказал Туркин, — Это достаточно сложный процесс, разные источники финансирования, но это даёт самый максимальный эффект».

Наблюдать его уже сейчас можно на улицах Черняховска и Железнодорожного. В планах ФКР — ремонт ул. Столярной в Правдинске.

Кроме того, в фонде намерены наращивать объёмы ремонтируемых подъездов. «Сейчас мы точечно эти работы выполняем. Уверен, что со временем мы начнём делать это уже сотнями подъездов. Я вижу, что это уже в перспективе 2025-26 года. На следующий год у нас запланировано порядка 35 млн на ремонт подъездов», — заявил Олег Туркин.

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