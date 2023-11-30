Калининградские ритейлеры и рестораторы ожидают роста цен на импортный алкоголь с нового года

Калининградские ритейлеры и рестораторы полагают, что после Нового года региону предстоит столкнуться с неизбежным повышением цен на импортный и облагаемый акцизами алкоголь. Об этом пишет «РБК Калининград».

«Подорожает то иностранное спиртное, которое имеет валютную составляющую, у него специфика ценообразования связана со стоимостью в валюте, это понятно. Ну и акцизный алкоголь. Так как с октября повышены акцизы на импортное вино, это несомненно скажется на ценах. Сейчас еще продаются партии, которые приехали в регион до этого, но новое повышение — минимум 1,5 доллара за литр — несомненно отразится на ценообразовании», — рассказал заместитель генерального директора калининградской сети «Спар» Алексей Елаев.

Как подчеркнул ритейлер, к самому празднику повышать цены сеть не планирует, наоборот, сейчас идут специальные акции по продаже алкоголя. Однако с января крепкий алкоголь калининградцам, как и всем россиянам, придется приобретать дороже.

«С 1 января вырастет минимальная розничная цена (МРЦ) на крепкий алкоголь. К примеру, этот показатель у водки увеличится на 6,4% —с 281 до 299 рублей. Другие крепкие напитки — коньяк, виски и ром подорожают на 7,5%. Это повышение минимальной розничной цены вводится в соответствии с приказом Минфина. Поэтому с Нового года нас ждет повышение на алкоголь. Это будет либо импортное вино, либо продукт, связанный с валютным курсом, либо алкоголь, который продается по минимальной розничной цене, цены на который увеличатся на 6,4 и 7,5%», — предупредил Елаев.

В свою очередь совладелец гастробара «Соль» и ресторана «Seasons» Дмитрий Акулов также заявил, что как минимум до конца 2023-го никаких проблем с ассортиментом алкоголя и его поставками не ожидается. «Могу сказать, что этот год гораздо проще, чем прошлый. У поставщиков есть все позиции, которые мы обычно закупаем, либо их адекватные аналоги, которые нас вполне устраивают. Цены, как нас они уверяют, в этом году повышаться не будут. По крайней мере, пока мы такой информацией не располагаем. Вроде говорят, что с Нового года подорожание ожидается», — отметил ресторатор.

Проблем с наличием спиртного, его количеством, ассортиментом или ценами не испытывает и владелец грузинского семейного ресторана «Сачмэли», сети пиццерий «Папаша Беппе» Игорь Крупицкий. «Цены на Новый год будут текущие, никакого поднятия не планируется. Ситуация стабильная. Тем более, сегодня курс валют более — менее стабилизировался, поэтому думаю до Нового года цены будут держаться на таком же уровне, как сейчас. Их рост произошел в середине лета из-за поднятия стоимости акцизов, и на сегодняшний день цены держатся в этих пределах. Нет проблем с параллельным импортом — все есть, все в наличии», — заявил он.

В то же время глава российского Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин призвал россиян заранее закупаться к Новому году импортным вином из «недружественных стран», поскольку из-за изменений таможенного тарифа оно может ощутимо подорожать. По его прогнозу, цены могут вырасти вдвое.