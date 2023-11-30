Для автобусного маршрута «Аэропорт „Храброво“ — Светлогорск» не смогли найти перевозчика

По итогам трех тендеров не удалось найти перевозчика для обслуживания автобусного маршрута «Аэропорт „Храброво“ — Светлогорск». Об этом сообщило министерство развития инфраструктуры в комментариях на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте».



В ведомстве добавили, что рассматривают вариант запуска автобусов по этому маршруту за счет бюджета. «Было проведено три конкурса по выбору перевозчика. Все конкурсы не состоялись, так как никто из перевозчиков на конкурс не заявился. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос организации упомянутых перевозок за счет средств областного бюджета», — говорится в сообщении.

В мининфраструктуры также прокомментировали подорожание проезда по маршруту «Калининград — аэропорт „Храброво“». В министерстве отметили, что перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и устанавливают стоимость проезда самостоятельно. «Это означает, что перевозчик сам, полностью несёт все затраты по содержанию автобусов и обслуживанию пассажиров, без каких-либо субсидий или дотаций из областного бюджета. Устанавливает он стоимость проезда, исходя из тех затрат, которые несет ежедневно, подготавливая автобусы к рейсам и оплачивая работу персонала», — пояснили в ведомстве.