ФАС: «Мегафон» повысил тарифы необоснованно

Компания «Мегафон» нарушила антимонопольное законодательство, установив необоснованно высокую цену на услуги. К такому выводу пришла комиссия Федеральной антимонопольной службы. Сообщение об этом размещено на сайте ФАС.



«Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения», — сообщили в ФАС.

Комиссия службы признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги (п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции»). Размер штрафа для компании в ФАС намерены определить в ходе административного расследования в соответствии с ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ.

В ходе заседания комиссии представитель «Мегафона» сообщил, что оператор связи планирует снизить тарифы до 15 февраля 2024 года, для чего уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты компании.

«После продолжительного диалога с регулятором и обсуждения его доводов мы действительно согласились вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года. Корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс мы планируем к середине февраля 2024 года. В то же время процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива оператора имеет вполне объективные причины, а совокупный рост стоимости наших услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3%. Мы продолжим диалог с регулятором по очень чувствительной теме ценообразования на рынке сотовой связи, поскольку при общем росте затрат сохранять уровень цен неизменным, особенно для тех тарифов, чья экономика была актуальной несколько лет назад, представляется невозможным», — прокомментировали «Новому Калининграду» сообщение ФАС в пресс-службе «Мегафона».