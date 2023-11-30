«Печально, что не гостим друг у друга»: калининградцы нашли на пляже послание от поляков (фото)

На пляже в Пионерском компания калининградцев нашла бутылку с посланием на польском языке. О находке сообщил в своем аккаунте журналист Владимир Кайрис, который рассказал о содержании вложенного письма. По его словам, авторами письма стали молодожены, которые пожелали нашедшим послание «скорее создать семью».



«Бутылку нашли на берегу моря 25 ноября. Судя по всему, она плавала в море с 7 августа. Внутри оказались пропахшие вином 50 злотых и монетка 1 грош, — рассказывает Кайрис. — Анна и ее муж предлагают выпить за их свадьбу. Думаю, 50 злотых по курсу хватит на вино».

Владимир также приводит перевод письма:

«Мы Анна и Гжегош из Гданьска. Сегодня 5 августа у нас свадьба. Мы празднуем на арендованной яхте в море. Выпейте бокал за благополучие нашей семьи! Мы планируем рожать детей через два года. Наши друзья решили узнать, кем будет наш первенец. Мальчик или девочка? Интересно, кого найдет бутылку в море? Мужчина или женщина? Если это письмо кто-то читает, то сообщите об этом нам на WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta* — прим. „Нового Калининграда“). Если вы в семье, то желаем вам счастья. Если нет, то желаем вам скоро создать семью».

Ниже был указан номер телефона и дата: 7 августа 2023 года.

Через некоторое время после того, как калининградцы написали по указанному телефону, пришел ответ, в котором сообщалось: «Печально, что мы не гостим друг у друга».

По словам Владимира Кайриса, супруги были удивлены, что бутылка попала в Россию. По его словам, Анна и Гжегош немного говорят по-русски и много раз бывали в Калининграде, где у них есть несколько друзей.

Фото предоставлено Владимиром Кайрисом

* Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.