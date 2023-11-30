В Калининграде намерены создать первый таксопарк с автомобилями на электрическом ходу

Власти Калининградской области намерены создать первый в регионе таксопарк, автомобили которого будут на электрическом ходу. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил зампредседателя регионального правительства Калининградской области Дмитрий Кусков во время бизнес-миссии, организованной Агентством стратегических инициатив в Калининграде. По его словам, в регионе для этого будут прорабатываться меры поддержки.



«Таксопарки — это витрина нашей области, — заявил Кусков. — Если это будет электрический ход, то это станет рекламой электротанспорта для всех. Также мы работаем с крупными федеральными сетями по поводу каршеринга на электрическом ходу. Надеюсь, в следующем году какие-то из этих проектов будут реализованы. Впоследствии мы надеемся, что все такси пересядет на электричество».

Кусков пояснил, что уже сейчас ведутся переговоры с тремя городскими таксопарками по поводу частичного либо полного их перевода на электричество.

«Мы надеемся, что к середине следующего года какой-то из таксопарков закупит первую очередь транспортных средств на электричестве», — добавил он.

По словам зампредседателя правительства, электрические такси будут иметь приоритет в выборе мест на парковках и при доступе в аэропорт. Кроме того, совместно с таксопарками будут выбраны более удобные места для установки зарядных хабов.