В Калининграде намерены создать первый таксопарк с автомобилями на электрическом ходу

В Калининграде намерены создать первый таксопарк с автомобилями на электрическом ходу
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Калининградской области намерены создать первый в регионе таксопарк, автомобили которого будут на электрическом ходу. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил зампредседателя регионального правительства Калининградской области Дмитрий Кусков во время бизнес-миссии, организованной Агентством стратегических инициатив в Калининграде. По его словам, в регионе для этого будут прорабатываться меры поддержки.

«Таксопарки — это витрина нашей области, — заявил Кусков. — Если это будет электрический ход, то это станет рекламой электротанспорта для всех. Также мы работаем с крупными федеральными сетями по поводу каршеринга на электрическом ходу. Надеюсь, в следующем году какие-то из этих проектов будут реализованы. Впоследствии мы надеемся, что все такси пересядет на электричество».

Кусков пояснил, что уже сейчас ведутся переговоры с тремя городскими таксопарками по поводу частичного либо полного их перевода на электричество.

«Мы надеемся, что к середине следующего года какой-то из таксопарков закупит первую очередь транспортных средств на электричестве», — добавил он.

По словам зампредседателя правительства, электрические такси будут иметь приоритет в выборе мест на парковках и при доступе в аэропорт. Кроме того, совместно с таксопарками будут выбраны более удобные места для установки зарядных хабов.

Отметим, что на том же мероприятии вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов заявил, что в Калининградской области за год намерены почти вдвое увеличить количество зарядных станция для электромобилей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter