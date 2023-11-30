В Чернышевском из-за очередей большегрузов началось круглосуточное дежурство полиции

В Чернышевском из-за очередей большегрузов началось круглосуточное дежурство полиции
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На пункте пропуска «Чернышевское» началось круглосуточное дежурство полиции из-за большого скопления грузовых автомобилей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, охрана порядка в таком режиме началась по указанию начальника регионального УМВД России Александра Сокрутенко.

«Сотрудники полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка и следят за ситуацией на проезжей части возле многостороннего автомобильного пункта пропуска „Чернышевское“, где на данный момент скопилась очередь из большегрузных автомобилей, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Стражи порядка лично беседуют с водителями, интересуются сложившейся обстановкой, и предлагают помощь, если она необходима, в решении бытовых вопросов».

В ведомстве уточняют, что на данный момент «обстановка спокойная» и «водители обеспечены всем необходимым», а рядом с пунктом пропуска есть кафе и туалеты.

Напомним, что утром 30 ноября губернатор Антон Алиханов сообщил, что за прошедшие сутки литовцы пропустили всего 52 фуры, что «в три раза ниже проектной пропускной способности».

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