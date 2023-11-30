Алиханов: за сутки литовцы пропустили через границу всего 52 фуры

Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Очередь фур на границе с Литвой за сутки уменьшилась на 1 грузовик, следует из данных областной таможни. По информации губернатора Антона Алиханова, который разместил ее в своем телеграм-канале, за прошедшие сутки литовцы пропустили 52 фуры.

«Литва за сутки пропустила всего 52 грузовые машины через пункт пропуска с Калининградской областью. Это в три раза ниже проектной пропускной способности [погранперехода „Чернышевское-Кибартай“]. На границе формируются очереди», — написал Алиханов. По его словам, «вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения». Также глава региона отметил, что «в регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью».

Как сообщает Калининградская областная таможня, на въезд в РФ движение свободно, выезда ожидает 190 грузовиков. Еще 25 большегрузов, прошедшие оформление российской стороной, находится на нейтральной полосе.

Накануне сообщалось, что в ожидании пересечения границы находятся 216 фур. Ранее в Минтрансе РФ заявили, что пропуск грузовиков из Калининградской области в Литву снизился в 2,5 раза. В ведомстве утверждают, что оформление машин с 25 ноября замедлено литовской стороной. В Росгранстрое заверяют, что система электронной очереди работает в штатном режиме.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter