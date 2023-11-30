Алиханов: за сутки литовцы пропустили через границу всего 52 фуры

Очередь фур на границе с Литвой за сутки уменьшилась на 1 грузовик, следует из данных областной таможни. По информации губернатора Антона Алиханова, который разместил ее в своем телеграм-канале, за прошедшие сутки литовцы пропустили 52 фуры.



«Литва за сутки пропустила всего 52 грузовые машины через пункт пропуска с Калининградской областью. Это в три раза ниже проектной пропускной способности [погранперехода „Чернышевское-Кибартай“]. На границе формируются очереди», — написал Алиханов. По его словам, «вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения». Также глава региона отметил, что «в регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью».

Как сообщает Калининградская областная таможня, на въезд в РФ движение свободно, выезда ожидает 190 грузовиков. Еще 25 большегрузов, прошедшие оформление российской стороной, находится на нейтральной полосе.

Накануне сообщалось, что в ожидании пересечения границы находятся 216 фур. Ранее в Минтрансе РФ заявили, что пропуск грузовиков из Калининградской области в Литву снизился в 2,5 раза. В ведомстве утверждают, что оформление машин с 25 ноября замедлено литовской стороной. В Росгранстрое заверяют, что система электронной очереди работает в штатном режиме.