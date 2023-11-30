На два года раньше срока: на развязке в районе Советского проспекта открыли техническое движение

На два года раньше срока: на развязке в районе Советского проспекта открыли техническое движение
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Строительство Северного обхода Калининграда

В Калининграде на два года раньше срока открылось техническое движение на развязке Северного обхода, в районе Советского проспекта. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, это одна из крупнейших транспортных развязок региона, которая включает в себя три путепровода, построенных взамен снесенного двухполосного моста.

Протяженность основного шестиполосного хода развязки — 1,6 км, ширина каждой полосы — 3,75 метра.

«По контракту работы должны быть завершены в декабре 2025 года, — уточнили в пресс-службе. — Однако благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета и работе подрядчиков практически в круглосуточном режиме стало возможным открыть техническое движение на данном участке с опережением сроков на два года».

Сообщается, что до момента ввода объекта в эксплуатацию на нем будет действовать ограничение скоростного режима в 40 км/час как для объекта, находящегося в стадии строительства. Однако после снятия ограничений для легкового транспорта скорость увеличится до 110 км/час, а для грузового — до 90 км/час.

«В ближайшие недели объявим результаты конкурса на следующие этапы Северного обхода, — сообщил губернатор Антон Алиханов, принявший участие в открытии развязки. — В этом году на подготовительные работы предусмотрено порядка миллиарда рублей, на следующий год заложено четыре миллиарда. Если нас также будет поддерживать федеральное правительство в плане опережающего финансирования, то за три, максимум четыре года планируем полностью завершить реконструкцию Северного обхода с выходом до трассы на Балтийск».

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