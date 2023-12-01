Синоптики прогнозируют снегопады в ближайшие два дня

Синоптики ожидают снегопады в первые два дня декабря. Об этом сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте»



Специалисты прогнозируют, что наибольшее количество осадков выпадет в прибрежных западных муниципалитетах региона, но и в Калининграде не исключен снег: «Периодические снегопады также смогут принести примерно до 5-10 см снега в Калининград, Гвардейский, Полесский, Славский, Неманский рн. Температура здесь будет находиться преимущественно в отрицательных значениях», — написано в публикации.