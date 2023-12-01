Старинную водонапорную башню в Железнодорожном купил директор музея кошек «Мурариум» (фото)

Фото: сайт ГИС "Торги"

Старинную водонапорную башню Гердауэна в Железнодорожном выкупил зеленоградский предприниматель Сергей Шаранов. Соответствующая информация размещена на портале ГИС «Торги».

Итоговая цена объекта составила порядка 1,8 млн рублей. Победитель торгов поднял начальную стоимость в 4 раза. На башню также претендовали предприниматели Сергей Рыбинский и Илья Уткин. Однако оба не были допущены к участию в торгах, т.к., согласно протоколу, не предоставили все необходимые документы.

Железнодорожная водонапорная башня Гердауэна общей площадью 83,8 кв. м. расположена на ул. Вокзальной на земельном участке с кадастровым номером 39:11:020009:220. Начальная цена объекта составляла 446,7 тыс. рублей.

Башня была построена в Гердауэне в 1901 году, сообщает сайт Prussia.39. В сечении здание, выполненное из красного керамического кирпича, имеет форму круга. Несколько лет постройка находилась в аварийном состоянии.

В прошлый раз башня была выставлена на торги в 2022 году. Начальная цена объекта тогда оставляла 156,5 тыс. рублей, итоговая — более одного миллиона. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в администрации Правдинского муниципального округа, результаты аукциона пришлось аннулировать в связи с тем, что покупатель за башню не заплатил.

В конце 2022 года Сергей Шаранов выкупил за 2 млн рублей 50-метровую водонапорную башню-памятник на ул. Кутузова в Правдинске. Основной вид деятельности предпринимателя, в соответствии с классификатором ОКВЭД, — деятельность музеев, дополнительные — разведение животных, розничная торговля и другие. Сергей Шаранов руководит гостинично-развлекательным центром «Парадокс» (в него, в частности, входит музей кошек «Мурариум») в Зеленоградске. В августе владельцы ГРЦ купили бывший дворец культуры Целлюлозно-бумажного завода в Советске. Там планируют запустить культурно-развлекательный комплекс.

«Новый Калининград» связался с предпринимателем, чтобы узнать о планах по дальнейшему использованию башни. Сергей Шаранов от комментария отказался.