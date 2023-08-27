Владельцы «Мурариума» купили бывший дворец культуры ЦБЗ в Советске

Владельцы гостинично-развлекательного центра «Парадокс» в Зеленоградске купили бывший дворец культуры Целлюлозно-бумажного завода в Советске. Там планируется запустить культурно-развлекательный комплекс, сообщил «Новому Калининграду» директор «Парадокса» Сергей Шаранов.

«В настоящий момент наша компания разрабатывает концепт дальнейшего приспособления и развития бывшего ДК СЦБЗ, которая будет полностью закончена не ранее 2024 года, так как предстоит большая и кропотливая работа с „практическим осознанием исторического статуса здания“ и с профессиональной оценкой возможности его адаптации под современные нормативные требования», — пояснил Сергей Шаранов.

По его словам, новые владельцы намерены сохранить основные архитектурные решения советского и немецкого периодов. «Так, например, в имеющейся под крышей будке киномеханика советского периода (с сохранным и даже почти действующим оборудованием) планируется сделать мини-музей „ДК СССР“. Особое внимание будет уделено восстановлению и превращению в самостоятельную событийную площадку уникальной двойной лестницы главного зала. Центральная лестница должна стать местом для фотосессий и показа мод, также будут полностью сохранены эффектные крепёжные элементы внутренних стен, раритетная сантехника прусского периода и многое другое», — отметил предприниматель.

Часть помещений цокольного и первого этажей планируется открыть открыты для посетителей уже в 2024 году. В цоколе новые владельцы хотят запустить торговые точки и творческие мастерские. В одном из помещений предлагается открыть туристический информационный центр.

«В здании запланирован небольшой кинозал (на третьем этаже, где он располагался и в прошлые годы), открытие постоянно действующих ресторана и кафе не планируется, выставочный зал (предположительно) будет находиться на первом этаже, — пояснил Сергей Шаранов. — Помимо всего, на первом этаже планируется размещение единственного в регионе, специального магазина для туристов „Чисто Советское“. В настоящий момент ведутся переговоры по открытию в одном из больших помещений здания частного музея с обучающим центром. Часть помещений объекта будут снова, как и ранее, сдаваться (на коммерческой основе) под работу секций и кружков, танцевальные студии».

Стоимость покупки Сергей Шаранов называть не стал, сославшись на коммерческую тайну. Прошлой осенью бывший дворец культуры ЦБЗ в Советске выставили на «Авито» за 15 млн рублей.

Согласно данным сайта Prussia.39, здание было построено в 1868 году. В немецкое время там располагался военный суд, в советское — дворец культуры Целлюлозно-бумажного завода. После банкротства предприятия большинство помещений ДК продолжали арендовать различные кружки и секции. В марте 2011 года здание получило статус выявленного объекта культурного наследия.

Гостинично-развлекательный центр «Парадокс» в Зеленоградске известен такими туристическими проектами, как музей кошек «Мурариум» в здании водонапорной башни, музей филинов и сов «Филосовия», музей черепов и скелетов, «Домик ангелов» и др.