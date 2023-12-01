«Храброво»: в ближайшие дни возможны задержки рейсов из-за снегопадов в Калининградской области

В ближайшие дни в Калининграде и области прогнозируются снегопады, и аэропорт «Храброво» предупреждает пассажиров о возможных задержках прилета и вылета рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Для обеспечения безопасной посадки/взлета воздушных судов взлетно-посадочная полоса очищается от снега. Процесс подготовки ВПП требует определенного времени. Прибывающие/вылетающие воздушные суда могут находиться некоторое время в зоне ожидания. Возможны задержки рейсов. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт также могут оказывать влияние на увеличение времени обслуживания», — пояснили в «Храброво».

Также там заверили, что для обеспечения регулярности и бесперебойности рейсов имеются необходимые запасы антигололёдных реагентов, противообледенительной жидкости, в достаточном количестве задействована необходимая специальная техника.

Уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта можно по номеру телефона +7 (4012) 550-550. Кроме того, актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта.