«Ближайший экипаж ДПС будет направлен к вам»: ГИБДД напомнила о правилах вождения в гололедицу

В условиях гололедицы экипажи ДПС готовы прийти на помощь водителям. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД, призвав также призывает участников движения быть внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать требования ПДД.

«Автомобилистам следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления и стать причиной автоаварии<...>. Собираясь в дорогу, обязательно возьмите с собой тёплые вещи и дополнительный источник питания для батареи мобильного телефона. Проверьте запас топлива и техническое состояние автомобиля», — отмечают в ГИБДД.

Также в ведомстве подчеркивают, что экипажи Госавтоинспекции готовы оказать помощь всем, кто попал в затруднительную ситуацию в пути. «Если вам понадобилась помощь — незамедлительно сообщите об этом по телефонам экстренных оперативных служб: полиция 102 (с мобильного). Ближайший экипаж ДПС будет направлен к вам», — заверили в ведомстве.