«Ближайший экипаж ДПС будет направлен к вам»: ГИБДД напомнила о правилах вождения в гололедицу

Все новости по теме: Транспортные проблемы

В условиях гололедицы экипажи ДПС готовы прийти на помощь водителям. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД, призвав также призывает участников движения быть внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать требования ПДД.

«Автомобилистам следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления и стать причиной автоаварии<...>. Собираясь в дорогу, обязательно возьмите с собой тёплые вещи и дополнительный источник питания для батареи мобильного телефона. Проверьте запас топлива и техническое состояние автомобиля», — отмечают в ГИБДД.

Также в ведомстве подчеркивают, что экипажи Госавтоинспекции готовы оказать помощь всем, кто попал в затруднительную ситуацию в пути. «Если вам понадобилась помощь — незамедлительно сообщите об этом по телефонам экстренных оперативных служб: полиция 102 (с мобильного). Ближайший экипаж ДПС будет направлен к вам», — заверили в ведомстве.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter