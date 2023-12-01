В Госдуму внесли поправку, запрещающую телефоны в школах даже в образовательных целях

В Госдуму РФ внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции. В первоначальной версии законопроекта это являлось исключением.

Авторами поправки стали депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций. «Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», — цитирует текст поправки РИА «Новости».

Законопроект о запрете средств связи в школах без разрешения учителя был внесен в Думу 27 октября.