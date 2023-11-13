В кабмине РФ поддержали инициативу ограничить использование мобильников в школах

Все новости по теме: Образование

В правительстве страны поддержали внесенную в Госдуму инициативу о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности посчитала, что предложенный законопроект способствует «укреплению авторитета педагогической профессии и обеспечит для педагогических работников дополнительные гарантии при осуществлении профессиональной деятельности», пишет ТАСС.

Законопроект, внесенный в Госдуму 27 октября, разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета по просвещению Ольгой Казаковой. В рамках инициативы предлагается запретить использование телефонов во время уроков. Исключения составляют ситуации, связанные с рисками жизни и здоровья, а также случаи, «предусмотренные образовательной программой».

Документ будет рассмотрен Госдумой на этой неделе. Поправки предлагаются в закон «Об образовании в РФ», в котором хотят прописать, что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий», при этом они смогут использовать средства связи во время уроков в учебных целях и в экстренных случаях.

Согласно законопроекту, педагоги также смогут обращаться в органы управления образовательной организации, если ученики нарушают или ущемляют их права. Как подчеркивается в документе, педагогические работники имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности». Для защиты своих прав педагоги смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим права педагогов. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter