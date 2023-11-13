В кабмине РФ поддержали инициативу ограничить использование мобильников в школах

В правительстве страны поддержали внесенную в Госдуму инициативу о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности посчитала, что предложенный законопроект способствует «укреплению авторитета педагогической профессии и обеспечит для педагогических работников дополнительные гарантии при осуществлении профессиональной деятельности», пишет ТАСС.

Законопроект, внесенный в Госдуму 27 октября, разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета по просвещению Ольгой Казаковой. В рамках инициативы предлагается запретить использование телефонов во время уроков. Исключения составляют ситуации, связанные с рисками жизни и здоровья, а также случаи, «предусмотренные образовательной программой».

Документ будет рассмотрен Госдумой на этой неделе. Поправки предлагаются в закон «Об образовании в РФ», в котором хотят прописать, что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий», при этом они смогут использовать средства связи во время уроков в учебных целях и в экстренных случаях.

Согласно законопроекту, педагоги также смогут обращаться в органы управления образовательной организации, если ученики нарушают или ущемляют их права. Как подчеркивается в документе, педагогические работники имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности». Для защиты своих прав педагоги смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим права педагогов. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.