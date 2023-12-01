Калининградские таможенники конфисковали у поляка 61 кг янтаря (фото)

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Калининградские таможенники обнаружили 61 кг янтаря у поляка, пытавшегося выехать в Литву через пункт пропуска в Чернышеском на личном автомобиле, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам сотрудников таможни, мужчина оборудовал в машине тайник, который смогли открыть только с помощью слесарных инструментов. Стоимость янтаря оценили в 443,5 тыс. рублей. В отношении гражданина Польши возбуждили дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товаров от таможенного контроля»).

«Так как владелец товара не предпринял никаких мер по его возвращению и не сообщил о своих намерениях в отношении указанного имущества, то по ходатайству Калининградской транспортной прокуратуры судом было принято решение признать янтарь бесхозяйным и передать в собственность Российской Федерации», — отметили в пресс-службе областной таможни.

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

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