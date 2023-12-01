Застройщику семиэтажки на месте немецкого здания по ул. Стекольной разрешили вырубить деревья

Власти Калининграда выдали разрешение на вырубку деревьев для строительства семиэтажного дома в районе Закхаймских ворот. Объект запланирован на месте немецкого здания по улице Стекольной, 39-41. Порубочный билет опубликовали на сайте городской администрации.



Согласно документу, компании «Первая сотня» разрешили вырубить два дерева: клен и иву. Еще один клен, произрастающий на участке под застройку, должен быть сохранен. Проектом предусмотрено компенсационное озеленение «в границах отвода» будущего дома. Застройщик должен будет высадить два клена. Кроме того, компания обязуется разбить газон.

Немецкое здание, на месте которого запланирован многоквартирный дом, начали разбирать в сентябре 2021 года. Строение использовалось как административно-складское, внутри размещались магазин косметики, секонд-хенд, монтажная, транспортно-экспедиционная компании и другие предприятия. Активисты предлагали включить это здание наряду с ещё тринадцатью объектами в «ансамбль застройки Литовского вала», возникший в конце XVII — двадцатых годах XX века. Но специалисты не выявили достаточной историко-культурной ценности квартала.

По данным из Единого госреестра юрлиц, гендиректором компании «Первая сотня» выступает Николай Старчук, учредителем — Александра Старчук. Среди предыдущих учредителей этой фирмы значатся Игорь Король и Елена Рольбинова, гендиректором до 14 сентября 2021 года был Вадим Болычев. Компания получила разрешение на строительство семиэтажного дома на улице Стекольной в 2022 году.