В 2024 году россиян хотят обязать проходить диспансеризацию на месте работы

Обязательное диспансерное наблюдение за гражданами на месте их работы планируют ввести в России в 2024 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.



С этой целью вводится отдельный тариф системы обязательного медицинского страхования (ОМС), в котором предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, сообщила вице-премьер, выступая на открытии конгресса «Национальное здравоохранение — 2023». Она уточнила, что диспансерное наблюдение может быть организовано работодателем как с помощью внутренней медорганизации, так и сторонней, с которой будет заключён договор.

«Вы знаете, что Владимиром Владимировичем Путиным 2024 год объявлен годом семьи. И для нас семья — это не просто родители и дети в этой семье. Для нас семья — это широкое понимание. Это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья. Это многопоколенческая семья. И о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться. Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья», — заявила Голикова.