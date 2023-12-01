На фасад здания школы искусств на Эпроновской хотят спроецировать Чайковского и Бетховена

На фасад здания школы искусств на Эпроновской хотят спроецировать Чайковского и Бетховена
Фото с сайта «Пруссия39».
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Детская школа искусств имени П.И. Чайковского ищет подрядчика, который займется архитектурно-художественной подсветкой здания. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Одной из основных задач является проекция рисунков, изображающих композиторов Петра Чайковского и Людвига Ван Бетховена, на торцевую часть здания. В перечень необходимых работ войдут устройство щитов наружного освещения, кабелей, установка опор, монтаж светильников, прожекторов, кронштейнов и оборудования управления и синхронизации.


Изображение из документации.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 11,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 декабря. На выполнение работ подрядчику дается 10 дней.

Школа искусств находится на ул. Эпроновской, 31. Четырехэтажное здание признано объектом культурного наследия муниципального значения с 27 марта 2007 года. Согласно информации сайта «Пруссия 39», здание было построено в Кёнигсберге на Михелли-штрассе в середине 1930-х годов. Во время бомбардировки города английской авиацией в августе 1944 года и в ходе боевых действий в апреле 1945 года ему нанесли серьезный ущерб, и в послевоенные годы восстановили лишь часть.

Изображение из документации.

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