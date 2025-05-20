Детской школе искусств им. Чайковского выделили средства на капремонт

Калининградской детской школе искусств имени Чайковского, являющейся объектом культурного наследия местного значения и расположенной на ул. Эпроновской, выделили средства на продолжение капремонта. Согласно порталу Госзакупок, 5,7 млн рублей учреждение должно потратить на второй этап ремонта внутренних помещений и на сети электроснабжения.

Капремонт здания, о плачевном состоянии которого «Новый Калининград» писал ещё в 2015 году, стартовал после прокурорской проверки и суда ещё в 2018 году. На тот момент город готов был потратить 6,3 млн рублей на ремонт фундамента и фасадов.

В декабре 2023 года школа искала подрядчика на архитектурно-художественную подсветку здания. Предполагалось, что на торцевую часть здания будут спроецированы портреты композиторов Петра Чайковского и Людвига Ван Бетховена.

Школа искусств находится на ул. Эпроновской, 31. Четырехэтажное здание признано объектом культурного наследия муниципального значения с 27 марта 2007 года. Согласно информации сайта «Пруссия 39», здание было построено в Кёнигсберге на Михелли-штрассе в середине 1930-х годов. Во время бомбардировки города английской авиацией в августе 1944 года и в ходе боевых действий в апреле 1945 года ему нанесли серьезный ущерб, и в послевоенные годы восстановили лишь часть.