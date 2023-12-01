Янтарный комбинат продал местному кластеру в 2,5 раза меньше янтаря, чем в 2021 году

В этом году Янтарный комбинат продал «Кластеру янтарной промышленности Калининградской области» в 2,5 раза меньше камня, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе предприятия.

С июля по декабрь Янтарный комбинат поставил местной ассоциации 10 тонн янтаря на общую сумму 24 млн рублей, тогда как в 2021 году для 17 компаний поставили 25 тонн сырья на сумму 205 млн рублей. «Разница в стоимости первого и второго контракта, исполнение которого мы завершаем сегодня, связана с большим объемом и более крупной фракцией камня в первом случае», — пояснил руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

По его словам, в этом году запрос переработчиков был именно на менее дорогостоящую ситовую фракцию. «Это янтарь, который прошел через систему фильтрации на этапе механической сортировки. Ширина каждого отсеянного таким образом образца не превышает 23 мм, — отметил Ломакин. — На данный момент в процессе обсуждения находится третий контракт с ассоциацией на поставки в 2024 году».

В пресс-службе Янтарного комбината отметили, что прямой оптовый контракт в отличии от биржи или аукционов дает гарантии покупки янтаря по конкретной фиксированной цене.