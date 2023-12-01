Калининградстат: в 2022 году в регионе выявлено 436 новых случаев заболевания ВИЧ

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В 2022 году в Калининградской области было выявлено 436 случаев заболеваний ВИЧ. Это больше, чем годом ранее, когда подтвердилось 393 случая, сообщает Калининградстат.

Число умерших от болезней, связанных со СПИДОМ, в прошлом году в регионе составило 89 человек. Как подчеркивают в статведомстве, уровень смертности в 2022-м находился на низшем уровне за десять лет — 8,6 на 100 тысяч человек.

Всплеск смертности был зафиксирован 2021 году, когда в области от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, умерли 142 человека. Уровень смертности составил 13,9 на 100 тысяч человек населения. Это стало самым высоким показателем за период времени с 2006 года

Также в ведомстве отметили, что в 2022 году, по данным ЮНЭЙДС, в мире заразились ВИЧ 1,3 млн человек, 39,0 млн человек живут с ВИЧ и 630 тыс. человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

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