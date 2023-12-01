Облвласти выделяют 3,3 млн рублей на имитаторы фоторадаров

Власти Калининградской области выделяют порядка 3,3 млн рублей на имитаторы стационарных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заказчик, ГКУ «Безопасный город», планирует приобрести пять комплектов оборудования средней стоимостью порядка 675 тыс. рублей каждый. Имитаторы должны быть произведены в текущем году и иметь внешнее сходство с комплексами автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые есть в распоряжении «Безопасного города».

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 декабря. Итоги аукциона подведут 8 декабря. На поставку товара поставщику отводится 7 дней с момента заключения контракта.