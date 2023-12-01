Калининградских автомобилистов предупреждают о тумане на дорогах

Калининградских водителей предупреждают о неблагоприятных дорожных условиях из-за тумана и гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на метеорологов.

«По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 20-23 часов 1 декабря ожидается туман. Видимость 500-1000 м, местами 200 м, гололед», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пятницу областная ГИБДД предупредила о гололедице на дорогах и напомнила водителям о правилах вождения в сложных метеоусловиях.