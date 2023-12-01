Телеканал «Дождь»* признали иноагентом во второй раз

Телеканал «Дождь»** признали иноагентом. Информация об этом размещена на сайте Министерства юстиции РФ.

«Объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием „Телеканал Дождь“, является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Также реестр иноагентов 1 декабря пополнили проект помощи россиянам «Ковчег», его основательница Анастасия Буракова и социолог Игорь Эйдман.

Телеканал «Дождь»* уже признавали иноагентом в 2021 году. На этот раз в список Минюста внесли новое юридическое лицо.

* Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь — Организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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