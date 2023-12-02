Областные власти создают «Государственное юридическое бюро»

Областные власти намерены создать «Государственное юридическое бюро». Соответствующее распоряжение подписал 29 ноября губернатор Антон Алиханов. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.



Согласно распоряжению, основной целью деятельности бюро должно стать оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам, которые имеют на это право в рамках государственной системы. Осуществление функций нового учреждения планируют поручить Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Калининградской области. «Государственное юридическое бюро» будет находиться в ведении и непосредственном подчинении агентства. В штат юрбюро планируют принять восемь человек. Агентство мировых судей должно предоставить им помещение в безвозмездное пользование.