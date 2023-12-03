В Минздраве РФ хотят перейти на электронные медицинские карты в 2024 году

С 2024 года переход на электронные медицинские карты станет обязательным. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение», слова министра цитирует «ТАСС».

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это (переход на электронные медицинские карты) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем. <...> Отказ от бумаги — это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента», — заявил министр.

Мурашко отметил, что отказ от бумажных носителей и дальнейшее освоение цифровых технологии в медицинской практике может способствовать модернизации здравоохранения: «В целом будущее первичной медико-санитарной помощи — это, конечно же, доступность для населения и отказ от бумаги. <...> Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, — он уже в анекдотах зарекомендовал себя. Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение».



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