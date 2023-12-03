Власти Гурьевска: мост на улице Безымянной планируем сдать в июне 2024 года

Сроки ремонта моста на улице Безымянной в Гурьевске продлили до июня следующего года. Об этом сообщил представитель Гурьевского муниципального округа на странице облправительства «ВКонтакте».



«Контракт на ремонт моста на улице Безымянной вынуждены были продлить до июня следующего года из-за сложностей переустройства линий электропередач. Как только подрядчик обустроить объездную дорогу, откроем сквозное движение на улице Безымянной, рассчитываем до конца этого года, надеемся получиться до середины декабря», — написал представитель муниципалитета.

Увеличение сроков строительства в администрации Гурьевска связывают с возросшим объемом работ: «Так бывает, что при проектировании работ капитального характера не всегда можно выявить все повреждения, это возможно обнаружить только при вскрытии конструкций. Необходимо было выполнить дополнительные работы, связанные с переносом подземных сетей и изменением габаритов земляного полотна. Во время демонтажа были выявлены также повреждения внутренних конструкций коммуникаций, поэтому на их ремонт потребовалось дополнительное время, и основные работы немного сдвинулись».

Напомним, движение по мосту на улице Безымянной было прекращено в июне этого года. Тогда власти округа полагали, что весь объем работ по ремонту займет у них четыре месяца.