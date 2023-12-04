Минобороны РФ предложило изменить требования к здоровью призывников

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Министерство обороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва с учётом опыта специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Изменения хотят внести в «Положение о военно-врачебной экспертизе». «Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учётом опыта специальной военной операции», — говорится в проекте.

Действие документа планируют распространить на граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы. Ожидается, что постановление вступит в силу в декабре 2024 года.

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