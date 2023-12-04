На предприятии в Багратионовском районе установлен карантин по африканской чуме свиней

Все новости по теме: Вспышка африканской чумы свиней

На мясоперерабатывающем предприятии «БалтАгроС» установлен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ губернатор Антон Алиханов подписал в пятницу, 1 декабря.

Компания расположена в посёлке Совхозное Багратионовского района. В качестве инфицированных объектов указом определены две холодильные камеры предприятия. На их территории должны быть осуществлены меры в соответствии с пунктом 58 Ветеринарных правил по ликвидации очагов АЧС (дезинфекция). Карантин установлен до срока их выполнения.

В ООО «БалтАгроС» прокомментировать ситуацию отказались.

В 2022 году правительство Калининградской области выделило 105,9 млн рублей на компенсации животноводам из-за вспышки АЧС. Тогда  в регионе было уничтожено порядка 25 тыс. голов свиней.

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