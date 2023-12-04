Сын Ярошука пошел служить в армию в Калининградской области

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Сенатор Александр Ярошук сообщил, что его сын-призывник принял воинскую присягу и будет служить в одной из частей в Гусеве. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

«Мой старший сын Андрей вчера вместе с другими призывниками  принял Воинскую присягу в войсковой части 11 гвардейского корпуса, в городе Гусеве. Клятва верно служить Родине даётся один раз и на всю жизнь. Поздравляю всех призывников, кто принял присягу. Держите данную вами клятву верности Отечеству с честью», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2013 года газета «Коммерсант» обвинила Ярошука в том, что его жена Жанна владеет незадекларированной виллой в Каннах (Франция). На тот момент мэр Калининграда был вынужден собрать экстренный брифинг, на котором эту информацию опроверг, сообщив, что недвижимость была приобретена только в 2012 году, и пообещал ее задекларировать. При этом он признался, что его семья живёт во Франции. Через несколько месяцев Александр Ярошук оформил развод.

Фото из телеграм-канала сенатора Александра Ярошука

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