Власти отчитались о завершении работ по рекультивации городской свалки в Гусеве

В Гусеве завершена рекультивация бывшей городской свалки. Об этом сообщили в понедельник, 4 декабря, в пресс-службе областного правительства.



«На техническом этапе рекультивации сформировали тело полигона, установили противофильтрационный защитный экран и систему по сбору фильтрата, а также пассивную дегазацию и технологический проезд с ограждением территории. В ходе биологического этапа проведена подготовка плодородного слоя почвы и посев газона многолетними травами», — отчитались в областном минприроды.

Рекультивация свалки площадью 8,66 га проводилась в рамках федерального проекта «Чистая страна». Ранее в минприроды сообщали, что биологический процесс рекультивации свалки займет четыре года.

Контракт на рекультивацию городской свалки в Гусеве выиграла калининградская компания «Велен». Подрядчик снизил начальную цену контракта на 300 тысяч рублей — до 236,5 млн. Свалка использовалась с 1984 по 2015 годы, за это время ее площадь выросла почти в два раза — с официальных 4,52 га до 8,66 га. Общий объем свалочных масс оценивается в 182,9 тысяч квадратных метров.