Путин оказался в числе номинантов на звание человека года по версии журнала Time

Президента России Владимира Путина номинировали на звание человека года по версии американского журнала Time. Об этом пишет ТАСС.

Также в числе объявленных сегодня девяти номинантов — король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, американская певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда.

Как напоминает информагентство, журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В частности, 2022-м им стал президент Украины Владимир Зеленский и «дух Украины», в 2021-м — предприниматель Илон Маск. Победителя этого года объявят в среду, 6 декабря.