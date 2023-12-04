На месте снесенного дома по ул. Вагнера власти Калининграда решили построить автостоянку

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Возле 23-го лицея, на месте снесенного дома на ул. Вагнера, решили оборудовать парковку. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

«Стоянка будет на месте ранее снесенного старого дома по адресу Вагнера 60-62. Какое-то время там был пустырь. Решением властей там оборудуют места для машин. Площадь парковки составляет 550 квадратных метров и рассчитана на 36 автомобилей. Работы планируется закончить до конца 2023 года», — уточняется в сообщении.

Напомним, в начале ноября к горвластям обратилась жительница улицы Вагнера, которая сообщила, что на этой территории «грязь и месиво» из-за стихийной стоянки машин, и предложила ее легализовать и благоустроить. Калининградке тогда ответили, что решение по данной территории еще не принято, но пообещали подумать над ее предложением.

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