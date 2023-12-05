Потепление неминуемо: эксперты рассказали, когда в регионе изменится погода

Метеорологическая зима, задержавшаяся в регионе, продержится как минимум до пятницы-субботы, затем погода начнет меняться. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



Специалисты отмечают, что потепление «является практически неминуемым с учетом нашего географического положения». По их данным, всю неделю температура воздуха продержится в диапазоне −1...-3°С днем и −3...-7°С ночью. Снежные заряды должны прекратиться уже со вторника вместе со сменой ветра, затем умеренные осадки вероятны в четверг.

«Таким образом, как минимум до конца недели — относительно устойчивая зима, дальше — скорее всего потепление. При этом, стоит учитывать, что после такого как атлантические циклоны „расчистят“ себе путь на восток, западный перенос может сохраняться довольно долго, поэтому на краткосрочную оттепель особо рассчитывать не стоит», — говорится в сообщении паблика.