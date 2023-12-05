На строительство развязки Северного обхода в районе проспекта Победы выделили 8,4 млрд рублей

Строительство транспортной развязки Северного обхода в районе проспекта Победы (4 подэтап строительства кольцевого маршрута) власти оценили в 8 430 682 135 рублей. Согласно публикации на Госзакупках, последние заявки на этот аукцион ожидаются в среду, 6 декабря. ​​В мининфраструктуры пояснили, что транспортная развязка будет представлять собой неполный «клеверный лист» (планируется также построить двухуровневые развязки в районе съезда на «Автотор» и на Тенистую аллею).



В пресс-службе министерства развития инфраструктуры «Новому Калининграду» уточнили, что развязка на проспекте Победы, как и строительство участка дороги от развязки на Советском проспекте до проспекта Победы (3-й подэтап) будет осуществляться за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги», то есть все эти работы оплатит федеральный бюджет.

Напомним, что ранее более 1,2 млрд рублей было выделено на реконструкцию участка дороги от транспортной развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск.

Ранее стало известно, что на реконструкцию участка Северного обхода Калининграда от Советского проспекта до проспекта Победы и развязки на этой дороге перенаправляют миллиард рублей: по 500 млн на третий и четвёртый подэтапы работ. Реконструкция двух участков подорожала в общей сложности на 7,9 млрд рублей — до 26 млрд.