Власти Калининграда готовы заплатить более 7 млн за «бесперебойники» для 20 светофоров

Власти Калининграда ищут подрядчика, который оснастить устройствами бесперебойного питания 20 светофоров. Соответствующий тендер размещен на официальном портале. Как поясняют в мэрии, «бесперебойники» позволят не отключать светофоры при авариях или плановых ремонтах.

Согласно размещенной на Ростендере информации, на устройство систем бесперебойного питания светофорных объектов городские власти предусмотрели 7 млн 156 тыс. 330 рублей. Это максимальная сумма. Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до полудня 11 декабря.

Победитель тендера должен будет оснастить «бесперебойниками» 20 светофоров последующим адресам: Пр. Ленинский — Краснооктябрьская — Полоцкая; Пр. Мира — Театральная — Дм. Донского; Театральная — пр. Гвардейский; Пр. Московский — 9 Апреля; Пр. Московский — пр. Гвардейский (ул. Фельдм.Румянцева);Фрунзе — 9 Апреля ; Пр. Мира — Леонова; Пр. Советский — Ген-Лейт. Озерова; Пр. Советский — Ломоносова; Дзержинского — Аллея Смелых; Пр. Мира — Свободная; Советский пр., 7; Пр. Мира — Кутузова ;Пр. Московский «СОШ-23»; Пр. Московский «Юность с/к»; Пр. Московский — Грига ; Пр. Московский ул. Марш. Покрышкина — Вост. эстакада; Черняховского — Горького ; Черняховского — Пролетарская; Гайдара — Согласия.