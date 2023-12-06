Минздрав: кадровый резерв онкоцентра заполнен более чем на 100%

Кадровый резерв онкоцентра заполнен более чем на 100%. Такое заявление во вторник, 5 декабря, сделали представители минздрава Калининградской области, отвечая на вопросы на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».
«По большинству должностей есть конкурс специалистов, — пояснили в ведомстве. — В клинике будут и приезжие, и местные врачи. В онкоцентре будет кому работать».
Дефицит кадров, «который есть по всей стране», как уточняется, восполняется с помощью областной кадровой программы.
«За 6 лет её действия в наши учреждения трудоустроилось более 1 400 специалистов — врачей и среднего медперсонала», — добавили в министерстве.Напомним, что в марте этого года кадровый резерв онкоцентра, по данным минздрава, был заполнен примерно на 70 процентов. В октябре этого года министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в беседе с журналистами заявил, что жители региона «не будут стоять в очереди» на лечение в онкоцентре.