Минздрав: кадровый резерв онкоцентра заполнен более чем на 100%

Кадровый резерв онкоцентра заполнен более чем на 100%. Такое заявление во вторник, 5 декабря, сделали представители минздрава Калининградской области, отвечая на вопросы на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



«По большинству должностей есть конкурс специалистов, — пояснили в ведомстве. — В клинике будут и приезжие, и местные врачи. В онкоцентре будет кому работать».

Дефицит кадров, «который есть по всей стране», как уточняется, восполняется с помощью областной кадровой программы.

«За 6 лет её действия в наши учреждения трудоустроилось более 1 400 специалистов — врачей и среднего медперсонала», — добавили в министерстве.