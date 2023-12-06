В Чкаловске трое подростков потушили Вечный огонь снегом (видео)

В Чкаловске трое подростков погасили Вечный огонь на улице Лукашова, завалив его снегом. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, акт вандализма был совершен вечером 3 декабря, и за ним наблюдали операторы «Безопасного города».
«Зачем? Вопрос риторический, — прокомментировали происшествие в мэрии. — В первую очередь хочется, чтобы на этом видео родители узнали своих детей и объяснили им, что так делать нехорошо».
Уточняется, что в течение часа сотрудники аварийно-спасательной службы вновь зажгли огонь.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Калининграде был задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в осквернении Вечного огня. По версии следствия, утром 27 ноября он, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам, приготовил пищу на Вечном огне.Также в мае 2021 года в Калининграде было возбуждено уголовное дело из-за осквернения братской могилы советских воинов в Чкаловске. Как сообщили в прокуратуре Калининградской области, проверка была проведена после появления видеозаписи, на которой мужчина «справил нужду» на мемориальном комплексе.