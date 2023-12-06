Под строительство детского сада на Сельме планируют вырубить 160 деревьев

Для строительства детского сада на улице Владимирской в микрорайоне Сельма планируют вырубить 160 деревьев и 34 кустарника. Утвержденный проект компенсационного озеленения опубликован на сайте администрации Калининграда.
Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:19928. Под вырубку попадают осина, алыча, береза, дуб и ряд других деревьев. Компенсационное озеленение предусмотрено на той же территории. Подрядчик должен будет высадить 146 деревьев, преимущественно — граб, и 34 кустарника. Работы требуется провести до 30 сентября 2025 года.На улице Владимирской планируют построить детский сад на 90 мест. В декабре 2021 года были объявлены торги на его проектирование. За основу предлагалось взять проект нового корпуса детсада на улице Орудийной. По информации, размещенной на портале госзакупок, договор на сумму 3,4 млн рублей заключили с компанией «Профессионал».