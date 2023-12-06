Под строительство детского сада на Сельме планируют вырубить 160 деревьев

Для строительства детского сада на улице Владимирской в микрорайоне Сельма планируют вырубить 160 деревьев и 34 кустарника. Утвержденный проект компенсационного озеленения опубликован на сайте администрации Калининграда.



Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:19928. Под вырубку попадают осина, алыча, береза, дуб и ряд других деревьев. Компенсационное озеленение предусмотрено на той же территории. Подрядчик должен будет высадить 146 деревьев, преимущественно — граб, и 34 кустарника. Работы требуется провести до 30 сентября 2025 года.