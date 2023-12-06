Облвласти ищут возможность сохранить региональную поддержку сирот жильем как «более эффективную»

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Власти Калининградской области рассматривают возможность частично сохранить региональную меру поддержки детей-сирот жилищными сертификатами. Об этом заявила министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время заседания правительства в среду, 5 декабря.

Отвечая на вопрос губернатора Антона Алиханова о том, почему прекращается выдача жилищных сертификатов сиротам с уголовной судимостью, Анжелика Майстер сообщила: «Мы сегодня получили информацию, что мы можем сохранить свою региональную меру поддержки, главное, чтобы она не называлась „жилищным сертификатом“, либо „мерой социальной поддержки“, поэтому сегодня ищем механизм, — заявила министр, — Возможно это будет [называться] „компенсация“, возможно — по-другому. Будем пробовать, потому что считаем, что наш механизм предоставления такого вот сертификата более эффективным. И тем механизмом, который позволяет реально решать проблемы сирот».

Напомним, власти региона прогнозируют уменьшение числа сирот, которые будут обеспечены жильём в Калининградской области в 2024 году. Дело в существенных изменениях условий получения жилищных сертификатов, которые диктуют регионам «сверху».

В августе был принят федеральный закон, который вводит сертификаты на покупку жилья для людей старше 23 лет, имеющих статус сироты, при условии, что их официально подтверждённая заработная плата в течение последнего года превышала прожиточный минимум. Это касается и членов семьи претендента, если она есть. Также в списке условий — отсутствие судимости, налоговой задолженности, психических расстройств, алкогольной и наркотической зависимости, уголовного преследования.


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