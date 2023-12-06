Калининградстат: за месяц авиабилеты в экономкласс подорожали на 21%

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В октябре в перечень услуг, сильнее всего подорожавших в Калининградской области за месяц, вошли авиабилеты в экономкласс, а также нотариальное удостоверение завещания и найм жилых помещений в государственном и муниципальном жилфондах. Такие данные приводит Калининградстат.

По данным ведомства, стоимость билета в экономкласс увеличилась в среднем на 21% — до 5339 рублей. Удостоверение завещания у нотариуса стало дороже на 25% — теперь эта услуга стоит 2000 рублей. Аренда квадратного метра государственного и муниципального жилья выросла в цене на 20,8% — до 20,8 рубля. В топ-5 самых подорожавших услуг и тарифов также вошли проживание в студенческом общежитии (выросло в цене на 18,8% — до 724,5 рубля) и поездка в Белоруссию (стоимость увеличилась на 17,4% и составила 41 836 рублей).

В то же время за месяц, напротив, подешевели поездки в Турцию (на 26,6% — до 57 668 рублей) и Египет (на 18,9% — до 70 241 рубля). Кроме того, зафиксировано существенное снижение стоимости проживания в трехзвездочной гостинице — на 21,8% (до 2233 рублей в сутки), пансионате — на 16,2% (до 2048 рублей в сутки) — и санатории — на 14,8% (до 2753 рублей).

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