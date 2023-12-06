Горвласти отменили закупку торговых павильонов со светодиодными экранами (фото)

Власти Калининграда отменили закупки торговых павильонов, в том числе со светодиодными экранами, о которых было объявлено в конце ноября. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.



Согласно извещениям об отмене определения поставщика, основанием в обоих случаях стало решение заказчика. Всего планировали приобрести 16 павильонов, два из которых должны были быть оснащены светодиодными экранами с функцией отображения местного времени, прогноза погоды и расписания общественного транспорта одновременно с трансляцией информационных видеороликов. На конструкции выделяли в общей сложности более 13 млн рублей.

Павильоны планировали разместить в районе сквера 70-летия Калининградской области: на Старопрегольской набережной и ул. Краснооктябрьской. Пресс-служба городской администрации сообщала о планах бесплатно сдавать их в аренду ремесленникам во время ярмарок. Закупки были запланированы в рамках проекта по реализации туристического кода центра города.

«Новый Калининград» направил информационный запрос в пресс-службу городской администрации с целью узнать причины отмены закупок.