Горвласти закупают торговые павильоны с экранами, чтобы бесплатно сдавать в аренду ремесленникам (фото)

Иллюстрации из проектной документации

Власти Калининграда рассказали, для чего закупают павильоны с экранами. Торговые места в них планируют бесплатно сдавать в аренду местным ремесленникам, участвующим в городских ярмарках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.



«Это довольно основательные конструкции из металла, обитые лиственницей, должны прослужить долго, но главное, наши ярмарки в центре города теперь станут круглогодичными и будут выглядеть вполне симпатично», — говорится в сообщении.

Закупки запланированы в рамках проекта по реализации туристического кода центра города. Как сообщалось ранее, на два павильона с экранами выделено 3,2 млн рублей. Они должны отображать местное время, прогноз погоды и расписание общественного транспорта одновременно с трансляцией информационных видеороликов. Ещё порядка 10 млн власти готовы потратить на 14 конструкций без экранов стоимостью порядка 750 тыс. рублей каждая.

Заявки на участие в обеих закупках принимаются до 5 декабря. Итоги торгов планируют подвести 7 декабря. Доставить, смонтировать и установить павильоны подрядчик должен к 21 декабря. Согласно проекту контракта, конструкции планируют разместить в районе сквера 70-летия Калининградской области: на Старопрегольской набережной и ул. Краснооктябрьской.